Nieuwe Xbox Game Pass-titels voor Xbox, Windows 10 en xCloud gepresenteerd

Microsoft heeft de volgende reeks games gepresenteerd die in de komende periode naar Xbox Game Pass (Ultimate) komen. Worms Rumble (xCloud, Xbox en Windows 10) wordt vandaag toegevoegd aan het abonnement, gevolgd door Iron Harvest (Windows 10), Need for Speed: Hot Pursuit Remastered (Xbox en Windows 10), en Prodeus (Windows 10 Game Preview) op donderdag 24 juni.

Xbox Game Pass

De volgende titels worden op 1 juli toegevoegd aan Xbox Game Pass: Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts (xCloud), Bug Fables: The Everlasting Sapling (xCloud, Xbox, en Windows 10), Gang Beasts (xCloud, Xbox, en Windows 10), Immortal Realms: Vampire Wars (xCloud, Xbox en Windows 10), Limbo (xCloud, Xbox en Windows 10) en Space Jam: A New Legacy – The Game (xCloud, Xbox en Windows 10).

Microsoft heeft ook touch-ondersteuning toegevoegd voor 8 xCloud-games: Dirt 5, Double Kick Heroes, Eastshade, Empire of Sin, Haven, Octopath Traveler, Torchlight III, en Yakuza: Like a Dragon.