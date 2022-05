Nieuwe voorraad PlayStation 5-consoles gespot in Bol.com-magazijn, mogelijk drop op woensdag

De PlayStation 5 is sinds de release nagenoeg niet uit voorraad leverbaar geweest en Nederlandse retailers hebben daar handig op ingespeeld met dure bundels. Een van de weinige partijen die de PS5 verkocht zonder allerlei extra’s was Bol.com, helaas hebben zij de console dit jaar nog geen enkele keer verkocht. Daar komt mogelijk deze week verandering in, want een foto van Tweakers-gebruiker DeathNL suggereert dat er een nieuwe voorraad is afgeleverd.

Update 03/05 (09:19) → Deze drop heeft ditmaal op dinsdagochtend plaatsgevonden, helaas.

Volgens de gebruiker is in één van de magazijnen van Bol.com een nieuwe levering aangekomen. Het zou gaan om in totaal 96 pallets met ieder 24 exemplaren van de PlayStation 5 Disk Edition. Goed voor een totaal van 2304 consoles. Scalpers zijn echter nog steeds erg actief en ook deze aantallen zullen niet voldoende zijn om de voorraadproblemen op te lossen.

De grote vraag is nu wanneer de consoles worden aangeboden. Tot op heden heeft Bol.com de PS5 iedere keer op een woensdagochtend verkocht en mocht dat opnieuw het geval zijn dan ligt het voor de hand dat dit op 4 of 11 mei zal gebeuren. Je moet er waarschijnlijk vroeg bij zijn, want tijdens de vorige keren werd de PS5 rond 07:45 aangeboden en ons advies is dan ook om de productpagina van 07:30 tot 08:00 in de gaten te houden. Blijf de F5-knop niet continu indrukken, want dat kan je een tijdelijke IP-ban opleveren.