Nieuwe uitbreidingen voor Pokémon Scarlet en Violet verschijnen in de herfst en winter van 2023

Er is een tweedelige uitbreiding voor Pokémon Scarlet en Violet in ontwikkeling. The Pokémon Company maakte vandaag bekend dat The Hidden Treasure of Area Zero Part 1: The Teal Mask en Part 2: The Indigo Disk respectievelijk in de herfst en winter van 2023 verschijnen.

De DLC werd tijdens Pokémon Presents onthuld en spelers zullen naar Kitakami reizen en gloednieuwe Pokémon ontdekken. Beide delen van de uitbreiding zullen oudere Pokémon introduceren die niet voorkomen in de Paldea-regio, waaronder Milotic, Ninetails, Shiftry, Metagross, Seel en Alcremie.

Spelers die een pre-order plaatsen voor de DLC ontvangen een nieuwe uniforme set, die zal verschillen afhankelijk van welke versie je bezit. Koop je de uitbreiding voor 31 oktober dan ontvang je een Hisuian Zoroark, die niet in de Paldea-regio te verkrijgen is. De Hisuian Zoroark kent de move Happy Hour, is een donker tera-type en heeft het Charismatic Mark.

Spelers die in Pokémon Scarlet en Pokémon Violet de Paldea-regio hebben verkend, zullen een paar nieuwe Paradox Pokémon zien verschijnen in Tera Raid Battles. In Pokémon Scarlet komen spelers de Water- en Dragon-type Pokémon Walking Wake tegen, terwijl spelers van Pokémon Violet de Grass- en Psychic-type Pokémon Iron Leaves aantreffen. Je kunt deze Pokémon nu vangen in Tera Raid Battles.