Nieuwe trailer Medal of Honor: Above & Beyond eert veteranen in ‘The Gallery’

Vandaag heeft Respawn Entertainment een gloednieuwe trailer onthuld voor Medal of Honor: Above and Beyond, die de ‘Gallery’ van het spel in de schijnwerpers zet: een serie interviews met echte veteranen uit de Tweede Wereldoorlog die de tijd en het moment in de oorlog in context plaatsen terwijl spelers de singleplayer-campagne doorlopen. De iconische Gallery-feature in de originele Medal of Honor is gemaakt ter ere van echt bestaande helden en hun verhalen, en Medal of Honor: Above and Beyond gebruikt innovatieve VR-technologie om deze krachtige momenten uit de Tweede Wereldoorlog te laten zien in een gloednieuwe realistische ervaring.

Je kunt de gloednieuwe Medal of Honor Above and Beyond Gallery-trailer hieronder bekijken.

Respawn brengt Medal of Honor: Above and Beyond terug naar de roots van de franchise, en de Gallery zal spelers nog meer laten opgaan in authentieke details met nauwkeurige informatie over elke periode. Tegelijkertijd werpt deze feature licht op de geschiedenis van de oorlog via een revolutionaire interactieve entertainment-beleving. The Gallery bevat ontroerende interviews, verhalen die worden verteld door veteranen op de plek waar ze meer dan 75 jaar geleden in Europa stonden, en realistische 360° VR-beelden van cruciale locaties in de Tweede Wereldoorlog.

De boeiende en krachtige verzameling korte documentairefilms met WWII-veteranen van The Gallery, die spelers in het spel kunnen bekijken zijn geregisseerd door Anthony Giacchino. COLETTE, een cinematische korte film over een Franse verzetsstrijder die voor het spel is gemaakt, is recentelijk in een beperkt aantal virtuele bioscopen in première gegaan en heeft de Best Short Documentary gewonnen op het Big Sky Documentary Film Festival eerder dit jaar.

Elk van deze krachtige momenten is vastgelegd met geavanceerde technologie, om hun verhalen voor toekomstige generaties te bewaren.