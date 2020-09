Nieuwe trailer Mafia: Definitive Edition toont het grafisch verbeterde Lost Heaven

Mafia: Definitive Edition wordt deze maand uitgebracht en uitgever 2K Games heeft zojuist een nieuwe trailer gepubliceerd, die een frisse blik geeft op het prachtige Lost Heaven. Het niveau van de details is indrukwekkend en wordt versterkt door de sterk verbeterde graphics in vergelijking met het origineel. Bekijk de trailer hieronder.

Mafia: Definitive Edition

De remake van de eerste Mafia-game is van de grond af opnieuw gemaakt en brengt je terug naar de jaren ’30. Na een aanvaring met de maffia wordt taxichauffeur Tommy Angelo meegezogen in de dodelijke onderwereld. In eerste instantie was Tommy niet op zijn gemak om bij de misdaadfamilie Salieri binnen te vallen, maar Tommy merkt al snel dat de beloningen te groot zijn om te negeren.

2K Games brengt Mafia: Trilogy uit voor PlayStation 4, Xbox One en Windows. Deze versie geeft je ook direct toegang tot Mafia II: Definitive Edition en Mafia III: Definitive Edition. Mafia: Definitive Edition is vanaf 25 september verkrijgbaar, naast een fysieke editie van Mafia: Trilogy. Alle drie de spellen kunnen ook afzonderlijk worden gekocht. Mafia kost €39,99, Mafia II en Mafia III zijn beschikbaar als downloads voor €29,99 terwijl de bundel voor €54,99 is te verkrijgen. De pc-versie is al voor €33,05 te bestellen bij Cdkeys.com.

