Nieuwe trailer en minimale systeemeisen voor The Medium uitgebracht

Bloomber Team heeft een nieuwe trailer voor zijn The Medium vrijgegeven. In de video wordt uitgelegd welke rol het medium speelt in de game.

The Medium

De nieuwste video getiteld “Wat doet een medium?” legt uit wat het betekent om een medium als Marianne te zijn en toont enkele van haar unieke paranormale gaven. Deze gaven helpt de speler om door de geestenwereld te navigeren en de mysteries ervan te ontrafelen.

The Medium wordt op 28 januari uitgebracht voor Xbox Series X | S en Windows 10 via Steam, Epic Games Store en de Microsoft Store. Xbox Game Pass-leden kunnen de game vanaf de eerste dag spelen op de nieuwe Xbox-consoles en pc.

Voor pc-gebruikers is er ook een infographic gepubliceerd met de systeemvereisten.