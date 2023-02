Nieuwe teaser Super Mario Bros. Movie onthult Seth Rogen als Donkey Kong

Een nieuwe 30 seconden durende teaser trailer van Super Mario Bros. Movie is vrijgegeven. In de clip zien we Mario tegenover Donkey Kong en is het de eerste keer dat fans de stem van Seth Rogen als Donkey Kong krijgen te horen. De verfilming van de populaire gameserie is over een paar maanden te zien in de bioscoop; in Nederland gaat de film op 5 april 2023 in première.

The Super Mario Bros. Movie

De clip toont Chris Pratt als Mario die het opneemt tegen Rogen’s Kong. Het gevecht eindigt met Mario’s nederlaag, ondanks zijn power-up in de vorm van Cat Mario, die vooral op de lachspieren van Donkey Dong werkt. De video wordt afgesloten met een dreigende boodschap van Kong: “now you die”. Belangrijk is vooral dat Kong voor het eerst te horen is. Eerder was er al de nodige discussie over de stem van Pratt als Mario, die afwijkt van het Italiaanse accent uit de games.

Super Mario Bros. Movie heeft veel bekende acteurs voor de hoofdpersonages, waaronder Anya Taylor-Joy als Princess Peach, Charlie Day als Luigi, Jack Black als Bowser en Keegan-Michael Key als Toad. De film wordt geproduceerd door Universal’s Illumination Studio, die je mogelijk kent van de kaskrakers Despicable Me en Sing.