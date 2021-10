Nieuwe Suicide Squad: Kill the Justice League story trailer gepubliceerd

Warner Bros. Games en DC onthulden afgelopen zaterdag een nieuwe story trailer voor Suicide Squad: Kill the Justice League, de genreoverschrijdende, actie-avontuur third-person shooter die wordt ontwikkeld door Rocksteady Studios, makers van de veelgeprezen Batman: Arkham-serie.

Suicide Squad: Kill the Justice League

De gloednieuwe story trailer maakte zijn debuut op DC FanDome en werpt licht op de oorsprong van Amanda Wallers beruchte Task Force X (ook bekend als de Suicide Squad), waarbij Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang en King Shark met tegenzin beginnen aan hun missie om ’s werelds grootste DC-superhelden, de Justice League, uit te schakelen. Met een origineel verhaal dat zich afspeelt in de uitgestrekte open wereld van Metropolis, plaatst Suicide Squad: Kill the Justice League de vier DC-superschurken op ramkoers met een binnenvallende buitenaardse troepenmacht en DC-superhelden die nu volledig gefocust zijn op de vernietiging van de stad die ze ooit gezworen hadden te beschermen. Het team moet voortdurend bedacht zijn op de dodelijke explosieven die in hun hoofden zijn geïmplanteerd en die af kunnen gaan bij het eerste teken van ongehoorzaamheid.

Suicide Squad: Kill the Justice League verschijnt wereldwijd in 2022 op PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.