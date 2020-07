‘Nieuwe Silent Hill en God of War worden in augustus voor PlayStation 5 (PS5) aangekondigd’

Het is nog steeds onbekend wat de PlayStation 5 gaat kosten, maar daar krijgen we vermoedelijk meer over te horen in augustus. Sony zou tijdens het volgende State of Play-evenement ook twee nieuwe games onthullen, waaronder een game die op release verschijnt en een nieuwe God of War-game.

De YouTube-gebruiker Moore’s Law onthulde dat Sony van plan is om de komst van de volgende God of War-game in augustus aan te kondigen. Het directe vervolg op de PS4-game (2018) zou eind 2021 worden uitgebracht voor de PlayStation 5.

In zijn video behandelt de YouTuber ook enkele andere geruchten over de PlayStation 5-hardware. Je kunt de volledige video hieronder vinden, maar zorg ervoor dat je alles met een korrel zout neemt tot de officiële aankondigingen zijn gedaan.

Er gaan al geruime tijd geruchten over een PlayStation 5-evenement in augustus. Het Japanse bedrijf zou tijdens dit evenement ook een nieuwe Silent Hill-game willen presenteren:

Silent Hill is ontwikkeld door SIE Japan Studio en verschijnt exclusief voor de PS5.

Toyama regisseert, Akira Yaomoka componeert, Masahiro Ito is verantwoordelijk voor de artstijl en daarnaast werken verschillende Siren/Gravity Rush-ontwikkelaars aan de game.

Dit heeft niets te maken met Kojima of Silent Hill.

De game is geen remake, het is een reboot.

De game is speelbaar en heeft een demo die na de onthulling zal worden getoond.

De PlayStation 5-console verschijnt in het najaar van 2020. We houden je op de hoogte en vergeet je niet om je aan te melden voor onze pre-order notificatie.





