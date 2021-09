Nieuwe PlayStation 5 voorraad komt vermoedelijk op woensdagochtend online

Het is alweer een tijdje rustig qua nieuwe PlayStation 5 voorraden, maar deze week gaat daar vermoedelijk verandering in komen. We verwachten namelijk dat Amazon weer een nieuwe levering gaat aanbieden. Op de Duitse pagina is namelijk de tekst aangepast, waarbij wordt aangegeven dat een Prime-lidmaatschap nodig is. In het verleden is dat een goede indicatie geweest dat een drop ieder moment kan gebeuren en bij Amazon is dat doorgaans altijd op woensdag tussen 08:00 en 11:00.

PS5 voorraad

Mocht je nog geen Prime-abonnement op Amazon.de, dan is het verstandig om dit te doen met een nieuwe account en vergeet niet om een Duits factuuradres (niet verzendadres) te gebruiken. Bij de overige landen waar de retailer actief is, heb je vrijwel nooit een Prime-abonnement nodig en het is niet onverstandig om deze landen ook in de gaten te houden via het onderstaande overzicht.

Bij de Nederlandse webshops is er minder duidelijkheid. De laatste keer dat Bol.com een nieuwe voorraad online zette is meer dan een maand geleden en MediaMarkt verwacht volgende week een levering, hoewel de laatstgenoemde partij nog orders heeft openstaan vanwege het aannemen van te veel bestellingen. Daarnaast verkopen Coolblue en BCC alleen PS5-consoles via lotingen, echter hebben beide partijen momenteel niks te vinden. Bij NedGame is het laatste aanbod op 10 augustus online gekomen.

PlayStation 5Â

PlayStation 5 Digital Edition