Nieuwe PlayStation 5 voorraad bij Coolblue: schrijf je nu in

De PlayStation 5 blijft moeilijk verkrijgbaar, maar in de afgelopen weken lijkt de situatie zich wat te verbeteren. Er hebben namelijk meerdere drops plaatsgevonden en dat heeft ervoor gezorgd dat scalpers niet langer de hoofdprijs kunnen vragen vanwege een aanzienlijk lagere vraag. Deze week komt er nog meer voorraad beschikbaar, want Coolblue heeft weer een nieuwe loting gelanceerd.

Er zijn in totaal 1200 exemplaren, waarbij je de keuze hebt uit drie bundels: PS5 met Gran Turismo 7 plus extra controller, de console met Far Cry 6 en 3D Pulse Headset en een bundel met Horizon Forbidden West. Je kan je tot donderdag 12 mei om 10:00 via de app inschrijven. Op vrijdag 13 mei krijg je per e-mail te horen of je de PlayStation 5 kan bestellen.

Mocht je het inschrijfformulier niet in de app zien staan, controleer dan of je de laatste versie hebt geïnstalleerd of probeer de app opnieuw op te starten. Meedoen is mogelijk voor iedereen, maar probeer niet vals te spelen en gebruik slechts één e-mailadres en telefoonnummer.