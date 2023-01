Nieuwe PlayStation 5-bundel met twee controllers moet voorraadproblemen verder oplossen

Sony lijkt op korte termijn weer met een nieuwe PlayStation 5-bundel te komen. Deze bundel van de PlayStation 5 Disk en Digital Edition komt met twee controllers en zal volgens de Australische retailer EB Games in februari verschijnen. De productpagina van beide versies is inmiddels offline gehaald.

Eerder deze maand maakte Sony bekend dat er inmiddels meer dan 30 miljoen exemplaren van de PlayStation 5 zijn uitgeleverd sinds de lancering in november 2020. SIE-president Jim Ryan onthulde tijdens de CES-presentatie dat december de beste verkoopmaand van PS5 tot nu toe was. Het bedrijf verwacht dat de grootste voorraadproblemen binnenkort zijn opgelost, helaas dat wel meer dan twee jaar geduurd. In Nederland is de PS5 met twee games en een extra controller te bestellen bij NedGame.