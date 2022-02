‘Nieuwe iPhone SE- en iPad Air-modellen worden op 8 maart aangekondigd’

De doorgaans goed geïnformeerde Bloomberg-journalist Mark Gurman heeft in zijn Power On-nieuwsbrief onthuld dat het volgende evenement op dinsdag 8 maart zal plaatsvinden. Tijdens het virtuele evenement zou Apple nieuwe iPhone SE- en iPad Air-modellen willen introduceren. Beide apparaten zouden worden aangedreven door de Apple A15-soc en de beschikking krijgen over een 5G-modem.

Volgens Gurman komt er in het voorjaar ook nog minimaal één nieuwe Mac, hoewel het nog onduidelijk is of dit product onderdeel zal uitmaken van het evenement. Het gaat waarschijnlijk om een nieuwe Mac Mini met een M1 Pro- of M1 Max-soc.

Verder zou Apple werken aan vier nieuwe Mac-modellen met M2-chips, waaronder vernieuwde modellen van de MacBook Air, het instapmodel van de 13-inch MacBook Pro, de 24-inch iMac en het instapmodel van de Mac Mini. Waarschijnlijk komen deze producten later in het jaar op de markt, nadat Apple klaar is met het uitbrengen van de laatste modellen met M1 Pro- en M1 Max-chips. De M2-soc van Apple zal sneller zijn dan de reguliere M1-soc, maar niet de Pro- en Max-varianten overtreffen.

Apple zou ook afscheid gaan nemen van de Touch Bar, waarbij het nieuwe instapmodel van de MacBook Pro alleen nog fysieke toetsen krijgt. Dit goedkopere model krijgt volgens Gurman ook geen ProMotion-scherm (120Hz-verversingssnelheid) met miniledbacklight, maar een regulier lcd-scherm.