Nieuwe gameplaytrailer Horizon Forbidden West toont nieuwe vijanden

Sony heeft een nieuwe gameplaytrailer van Horizon Forbidden West gepubliceerd. In de video ‘New Threats’ worden de enorme machines van de vijanden getoond, die Aloy zal tegenkomen in de post-apocalyptische wereld van Forbidden West. Onlangs onthulden de ontwikkelaars van Guerrilla Games ook al hoe de vijanden zijn geëvolueerd sinds de release van het eerste deel in 2017.

“Onze veranderingen aan het gevechtsontwerp bleven trouw aan Aloy’s identiteit”, aldus gevechtsontwerper Charles Perain. “Ten eerste wilden we extra diepte toevoegen aan de gameplay en de levelcap van spelers vergroten, via vaardigheden als melee combo’s en Valor Surges. Spelers die wat tijd besteden aan het perfectioneren van hun gevechtsvaardigheden zullen een aantal efficiënte en stijlvolle manieren vinden om hun vijanden uit de weg te ruimen.”

“Ten tweede wilden we tegemoetkomen aan een verscheidenheid aan speelstijlen en ons echt richten op keuzevrijheid. Door middel van nieuwe wapens en outfits, die kunnen worden geüpgraded aan een werkbank, kunnen spelers hun tactieken aanpassen. Tot slot wilden we uitdagende vijanden ontwerpen die spelers aanmoedigen om al hun vaardigheden en skills te gebruiken. Een hele nieuwe set machines, maar ook geavanceerde menselijke vijanden zullen spelers gedurende de game scherp houden.”

Horizon Forbidden West wordt op 18 februari 2022 uitgebracht voor de PS4 en PS5. De PS4-versie kan bovendien gratis worden geüpgraded naar de PS5-versie.