Nieuwe gameplaybeelden van Resident Evil 4 in VR getoond

Capcom heeft de eerste gameplaybeelden van Resident Evil 4 in virtual reality gedeeld. De game werd eerder dit jaar officieel aangekondigd en verschijnt op 21 oktober exclusief voor de Oculus Quest 2.

Ontwikkelaar Armature (ReCore) maakt gebruik van dezelfde wereld, maar de gameplay is onder handen genomen om te werken als een first-person VR-game met bewegingscontrollers. Gamers bedienen met hun handen wapens, voorwerpen en puzzels. Je gezondheid wordt getoond op een horloge en naast bewegen met de analoge stick op een op een Oculus Touch-controller, kun je ook teleporteren of zelf rondlopen. De VR-versie van Resident Evil 4 is daardoor zowel zittend als staand te spelen.

Het is mogelijk om in elke hand een wapen te dragen en het wisselen tussen wapens is een stuk eenvoudiger gemaakt. Je kan bijvoorbeeld wapens uit je holster pakken in plaats van eerst een menu te openen. Verder kan je het mes gebruiken door fysiek met je controller naar vijanden te slaan. Puzzels en andere objecten, zoals de typemachine die je gebruikt om op te slaan, zijn opnieuw gemaakt voor de VR-versie om ook volledig interactief te zijn.