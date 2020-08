Nieuwe video met gameplaybeelden Pikmin 3 Deluxe voor Nintendo Switch gepubliceerd

Nintendo heeft een nieuwe gameplayvideo van de Nintendo Switch-game Pikmin 3 Deluxe gepubliceerd. De video geeft details over de verschillende soorten Pikmin die spelers kunnen aansturen.

Pikmin 3 Deluxe

In Pikmin 3, oorspronkelijk uitgebracht voor Wii U in 2013, heb je de controle over een van de drie ruimtekapiteins, die op hun beurt een horde van maximaal 100 plantachtige wezens besturen en hun vaardigheden gebruiken om te verkennen, vijanden te bestrijden en puzzels op te lossen. De Deluxe-versie voor de Nintendo Switch verschijnt op 30 oktober met nieuwe content, coöp-functies en instellingen die het eenvoudiger maken voor nieuwkomers.

Het belangrijkste is dat Pikmin 3 Deluxe nieuwe proloog- en epiloog-verhaalmissies toevoegt met Olimar en Louie, coöp op dezelfde console, evenals multiplayer in de vorm van Bingo Battle. Pikmin 3 is nu beschikbaar voor pre-order bij Bol.com voor €56,99.

