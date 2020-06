Nieuwe gameplaybeelden Paper Mario: The Origami King getoond

Koning Olly heeft het kasteel van prinses Peach uit de grond gerukt, verplaatst en omwikkeld met enorme linten! Hij heeft het duivelse plan om de wereld op te vouwen in Paper Mario: The Origami King, dat op 17 juli exclusief wordt uitgebracht voor de Nintendo Switch. Gelukkig kan Mario’s vaardigheid om unieke papierkrachten te gebruiken ervoor zorgen dat die plannen door de versnipperaar gehaald kunnen worden. Het kasteel is hermetisch afgesloten door enorme linten en Mario staat voor de zware taak die linten te verwijderen. Zijn reis leidt hem door uitgestrekte gebieden vol verrassingen. Zo moet hij zich een weg zien te banen door ondergrondse gangenstelsels, woeste rivieren, een oeroude ruïne, een landhuis vol ninja’s en een levendige woestijnoase.

Paper Mario: The Origami King

Ook de buitengewoon bijzondere personages voegen een extra dimensie toe aan het avontuur. Er is bijvoorbeeld een Bob-omb die zijn geheugen is kwijtgeraakt, de Toad-professor met verstand van geschiedenis en Kamek, de Magikoopa die altijd wel iets aan het bekokstoven is. Mario wordt onderweg bijgestaan door Olivia, de vriendelijke zus van koning Olly, en zelfs Bowser. Sommige van deze onwaarschijnlijke bondgenoten helpen je in gevechten waar nodig!

In Paper Mario: The Origami King vinden gevechten plaats in een ringvormige arena. Je hebt een goede strategie en snel denkvermogen nodig om vijanden op een rijtje te krijgen en op het juiste moment aan te vallen, zodat je ze de volle laag kunt geven. Bepaal wanneer je met Mario’s schoenen op vijanden wilt stampen of ze een ram wilt verkopen met de hamer, en wanneer je voorwerpen gebruikt om te genezen of aan te vallen.

Een groep jubelende Toads staat met diverse hulpmiddelen klaar om voor je in de bres te springen, mocht Mario onder de vederlichte druk bezwijken. Mario komt ook oog in oog te staan met enkele zeer imposante vijanden in de vorm van het Kantoorlogstuig. Dat zijn eindbazen die gebaseerd zijn op kantoorartikelen, zoals kleurpotloden, plakband en elastiekjes. Deze vijanden zien er misschien onschuldig uit, maar wees gewaarschuwd: ze zijn een stuk uitdagender dan je zou verwachten!

Wanneer Mario niet met gevouwen soldaten of meedogenloze kantoorartikelen in gevecht is, kan hij verdachte plekjes onderzoeken om verborgen voorwerpen te vinden, snippers strooien om scheuren in het landschap te repareren, allerlei Toads uit de kreuk helpen, minigames spelen om in-game beloningen te verdienen en genieten van een overvloed aan geheimen en schatten.

Vanaf 17 juli kun je met Mario, Olivia en hun vrienden een grappig avontuur beleven terwijl je een origami-gevaar moet zien te stoppen.

