Nieuwe functies voor FIFA 21 onthuld: progressie FUT wordt meegenomen naar PS5 en Xbox Series X

EA Sports heeft vandaag enkele veranderingen onthuld in de populairste speltypen van FIFA 21. Spelers kunnen in FIFA 21 uitkijken naar nieuwe manieren om samen te spelen met vrienden tot nieuwe sociale elementen om meer controle te krijgen over elk moment in een carrière. FIFA 21 omarmt bovendien de nieuwe generatie voetbal met Kylian Mbappé van Paris Saint-Germain, die de coverster is van alle edities. FIFA 21 is vanaf 9 oktober 2020 wereldwijd verkrijgbaar voor PlayStation 4, Xbox One en pc via Origin en Steam. De versies voor de console worden gratis geüpdatet wanneer je de stap maakt naar de PlayStation 5 en Xbox Series X. De Ultimate Edition en de overige edities van FIFA 21 zijn nu beschikbaar voor pre-order bij Bol.com.

“Op de cover van FIFA staan is een droom die uitkomt. Na mijn tijd bij Bondy, Clairefontaine en het WK is dit weer een nieuwe mijlpaal. Ik speel dit spel al sinds mijn kinderjaren en ben vereerd om een hele nieuwe generatie voetballers te representeren en toe te treden tot dezelfde groep als vele andere fantastische voetballers met wie ik deze eer nu deel,” aldus Kylian Mbappé.

In FIFA 21 ervaren spelers een meer sociale vorm van straatvoetbal met VOLTA SQUADS, een nieuwe manier waarop vier spelers de handen ineen kunnen slaan of meedoen met de community en andere VOLTA FOOTBALL-spelers in een 5-tegen-5 online spel. Werk online samen met vrienden en strijd voor beloningen met FUT-co-op in FIFA Ultimate Team, en ontdek nieuwe manieren om het populairste speltype van het spel te spelen.

“Dit jaar brengen we fans bijeen met sociale ervaringen die zowel de ervaring van het spelen met kleinere teams als de spanning van het professionele voetbal naar een hoger niveau tillen, met als resultaat de meest authentieke en interactieve EA SPORTS FIFA-ervaring tot dusver,” aldus Aaron McHardy, Executive Producer van EA SPORTS FIFA. “Samen met een van de grootste updates aan het speltype Career Mode tot nog toe en verbeterd gameplay-realisme dat de kloof tussen de echte en virtuele voetbalwereld verder doet slinken, hebben fans meer manieren dan ooit om deze prachtige voetbalsport waar we allemaal van houden te spelen.”

Fans van Career Mode kunnen hun team naar de top leiden door elk moment te managen, met nieuwe functies die voor meer diepgang zorgen tijdens wedstrijden, transfers en trainingen. Career Mode maakt bovendien een enorme sprong als het om interactieve gameplay gaat en laat spelers de uitkomst van elke wedstrijd controleren met de Interactieve Wedstrijdsimulator, een nieuw opgezet groeisysteem dat meer controle biedt over spelerontwikkeling en meer.

FIFA 21 heeft nieuwe dynamische aanvalssystemen die meer realistische en slimmere bewegingen mogelijk maken en de 1-tegen-1 gameplay moet verbeteren. Tal van nieuwe functies moeten zorgen voor meer realisme. Met wendbaar dribbelen hebben spelers meer mogelijkheden als ze tegenover een verdediger staan. Positiespelpersoonlijkheid verbetert de intelligentie in het spel en moet ervoor zorgen dat virtuele spelers hetzelfde begrip van ruimte en tijd hebben als in het echte voetbal. Creatieve loopacties geven spelers nieuwe opties zonder bal. Het Natural Collision System gebruikt gloednieuwe animatiesystemen en zorgt voor vloeiender spelerinteractie op het hele veld.

VOLTA FOOTBALL heeft een nieuw speeltempo en intelligente bewegingen van de selectie, unieke manieren om je stijl uit te drukken met aanpasbare VOLTA-AVATARS en 20 unieke velden op zes continenten om echt op te gaan in de sfeer van de straat. Ook kun je de wereld van het straatvoetbal ontdekken via de verhaallijn HET DEBUUT met enkele van de grootste namen in de sport, waaronder de legendarische voetballer Kaká en de freestyler Lisa Zimouche.

In FIFA Ultimate Team kunnen spelers hun FUT-club echt uniek maken met tal van nieuwe en verbeterde manieren om het uiterlijk van het veld en de tribunes aan te passen. En dankzij One FUT-club kunnen spelers die met Dual Entitlement kosteloos upgraden naar de nieuwe generatie consoles, hun FUT-clubs meenemen van PlayStation 4 naar PlayStation 5 of van Xbox One naar Xbox Series X en vice versa met een cross-gen transfermarkt en klassementen.

Spelers die de EA SPORTS FIFA 21 Ultimate Edition voor de PS4, Xbox One of PC pre-orderen, ontvangen tot 24 zeldzame goud-pakketten, Coverster-leenitem, speltype Carrière Talent van eigen bodem, Special Edition-tenues en -stadionitems en meer. Bovendien ontvangt iedereen die vóór 14 augustus 2020 pre-ordert als bonus een niet-verhandelbaar Ones To Watch-item.

EA Access-leden kunnen het seizoen met een voorsprong beginnen door vanaf 1 oktober mee te doen aan de FIFA 21-proefversie. Hiermee krijgen leden eerder toegang tot de game. Gedurende deze tijd krijgen leden ook de kans om deel te nemen aan pre-launch-uitdagingen om exclusieve bonussen te verdienen. EA SPORTS FIFA-spelers die lid zijn van EA Access blijven ook het hele seizoen extra voordelen ontvangen, waaronder unieke items en FIFA Ultimate Team Season Objective XP-boosts.

