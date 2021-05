Nieuwe beelden Battlefield 6: speelt zich af tijdens toekomstige wereldoorlog

Er zijn een flink aantal afbeeldingen van de vermeende onthullingstrailer voor Battlefield 6 gepubliceerd. De beelden zijn helaas alleen beschikbaar in lage kwaliteit, maar een gebruiker van imgur heeft ze in de juiste volgorde gezet om een beter idee te geven hoe de trailer eruit zal komen te zien.

Battlefield

Battlefield-insider Tom Henderson zegt dat de beelden inderdaad afkomstig zijn van een trailer die EA aan bepaalde mensen heeft getoond. Hij claimt te trailer eveneens te hebben gezien en verwacht dat de onthulling op 8 juni zal plaatsvinden, waarbij hij heeft gehoord dat EA vrijwel zeker met een andere trailer komt dan de versie die nu is gelekt. Volgens Henderson zal de game 10-15 jaar in de toekomst plaatsvinden en simpelweg Battlefield heten. De tekst “verenig je met je vrienden om te vechten in de volgende wereldoorlog” zou onder andere te zien zijn geweest op enkele concepttitels.

maybe it can give more information pic.twitter.com/lzZ2IGXFoc — Alaricdhuman (@Alaricdhuman) May 17, 2021

EA maakte op 12 mei bekend dat Battlefield 6 naar de PlayStation 5, PS4, Xbox One en Xbox Series X | S komt. Er gingen geruchten dat de game exclusief in ontwikkeling zou zijn voor de nieuwe consoles, maar die kans leek ons vanwege de relatieve kleine userbase al bijzonder klein. In juni wordt de Battlefield 6 officieel gepresenteerd.

they are more clear images from the leaks https://t.co/VS2hNH19gl pic.twitter.com/yoxcj3Dsj5 — Alaricdhuman (@Alaricdhuman) May 17, 2021

Battlefield zal optimaal gebruik gaan maken van de current-gen hardware (PS4, Xbox One), maar zich tegelijkertijd richten op nieuwe innovaties die mogelijk worden gemaakt door next-gen (PS5, Xbox Series X | S). Andrew Wilson, ceo van EA, onthulde dit tijdens de meest recente winstoproep van EA, waar cfo Blake Jorgensen toevoegde dat Battlefield 6 geweldig zal zijn op beide consoles en dat de next-gen-versie speciaal zal aanvoelen.