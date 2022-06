Xbox Game Pass in juni/juli: Far Cry 5, Naraka: Bladepoint, Total War en meer

Microsoft heeft bekendgemaakt welke titels er binnenkort naar Xbox Game Pass (Ultimate) komen voor Xbox-consoles, Windows en Xbox Cloud Gaming. Vandaag zijn Shadowrun Trilogy (Xbox en cloud) en Total War: Three Kingdoms (Windows) toegevoegd aan de bibliotheek.

Xbox Game Pass – juni/juli 2022

Op 23 juni komt FIFA 22 beschikbaar via EA Play, waardoor de game ook speelbaar is voor Xbox Game Pass Ultimate-abonnees. Naraka: Bladepoint (Xbox, Windows en cloud) wordt op dezelfde dag toegevoegd. De laatste game van de reeks nieuwe titels is Far Cry 5 (Xbox, Windows en cloud), welke beschikbaar is vanaf 1 juli. Microsoft neemt op 30 juni afscheid van FIFA 20, Last Stop, MotoGP 20 en Jurassic World Evolution.

Daarnaast zijn er voor Game Pass Ultimate-abonnees nog enkele extra’s. Het gaat om Ms Marvel Future Suit Pack in Marvel’s Avengers, een Pass Tense Razorback Bundle in Halo Infinite en de Awakening Bundle in Naraka: Bladepoint.