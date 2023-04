Nieuw op Xbox Game Pass – april/mei 2023: Redfall, Minecraft Legends en meer

Microsoft heeft bekendgemaakt welke games er binnenkort naar Xbox Game Pass (Ultimate) voor Xbox, Windows en Xbox Cloud komen. Daarnaast verdwijnen er aan het eind van de maand vijf titels.

Nieuw op Xbox Game Pass – april/mei 2023

Vanaf vandaag is Minecraft Legends (Xbox, Windows, xCloud) speelbaar, gevolgd door Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly (Xbox, Windows, xCloud) en Medieval Dynasty (Xbox One) op 20 april. Homestead Arcana verschijnt op 21 april voor Windows, xCloud en Xbox Series X|S.

Op 26 april komt Cassette Beats (Windows) beschikbaar, terwijl BlazBlue: Cross Tag Battle Special Edition (Xbox, Windows, xCloud) en The Last Case of Benedict Fox (Xbox en Windows) op 27 april worden toegevoegd. Redfall is de grootste release van de aankomende titels en vanaf 2 mei speelbaar op Windows, xCloud en Xbox Series X|S.

De volgende games verdwijnen op 30 april: