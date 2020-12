Nieuw datalek toont Nintendo Switch-prototype uit 2014

Nintendo lijkt opnieuw te zijn getroffen door een groot datalek, ditmaal niet gerelateerd aan oude consoles en games, maar aan de Nintendo Switch. De nieuwste datadump werd op 4chan gepubliceerd en bevat bestanden met betrekking tot de ontwikkeling van de Switch, waaronder een SDK uit 2015 en documenten over de beveiliging.

Volgens Nintendo-volger Forest of Illusion kunnen de beveiligingsmethoden die in het lek worden beschreven, niet direct worden gekoppeld aan de Switch, waardoor de nieuwe inbreuk mogelijk veel minder schadelijk voor de platformhouder. Volgens de historicus omvatten de gegevens een blik op een vroeg prototype voor Switch uit 2014, die je op de onderstaande tweet kan zien:

Nintendo won't be happy. More stuff leaked just now. Switch private keys and many documents. One document reveals the Switch's design in 2014 and it is eerily similar to that one hoax that was floating around and got traction years back. pic.twitter.com/fFddJvXbpq

Een andere Twitter-gebruiker, Kaitlyn Molinas, heeft de gegevens samengevat die naar verluidt in het lek zouden zitten. Volgens Molinas tonen de documenten een vroeg prototype van de Nintendo Switch. Het beschreven systeem zou veel minder krachtig zijn dan het uiteindelijke ontwerp met een of twee schermen met een resolutie van 480p. Dit vroege prototype zat qua veel dichter bij de Nintendo 3DS met ondersteuning voor 3D-video en backwards compatibility, evenals Streetpass-, Spotpass- en Pedometer-functies.

nintendo has a specific PR plan for 'if' the public finds out that they hired a hacker from the homebrew scene pic.twitter.com/Zs3n7OoeCd

Reposting this to hide the sensitive information, but Nintendo literally stalked this guy. pic.twitter.com/rFCHIJ1CI4

NEW LEAKED STUFF #7

โœจ A Switch development units is shown in some pictures dated 2013.

โœจ The name "Switch" was then used in another file dated December 2014.

We now know that the Switch console was there back in 2013!

More: @eclipse_tt pic.twitter.com/nlojmCB5RZ

— Eclipse โš”๏ธ ๐™๐˜ผ๐™‡๐™„๐™‰๐™†๐™Ž ๐˜ผ๐™Ž๐™Ž๐™€๐™ˆ๐˜ฝ๐™‡๐™€! (@eclipse_tt) December 22, 2020