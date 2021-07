Netflix gaat games maken: voorlopige focus op mobile

Videostreamingdienst Netflix heeft bekendgemaakt dat het de gamemarkt gaat betreden. Tijdens de presentatie van de laatste kwartaalcijfers bevestigde het bedrijf dat deze games gratis te spelen zullen zijn met een Netflix-abonnement en dat het zich in eerste instantie voornamelijk focust op mobiele apparaten.

“We zien gaming als een andere nieuwe contentcategorie voor ons, vergelijkbaar met onze uitbreiding naar originele films, animatie en unscripted tv”, zo liet Netflix aan aandeelhouders weten. “We zijn enthousiast over ons aanbod van films en tv-series en we verwachten een lange periode van toenemende investeringen en groei in al onze bestaande contentcategorieën, maar aangezien we bijna een decennium bezig zijn met onze push naar originele programmering, denken we dat de tijd rijp is om meer te leren over hoe onze abonnees games waarderen.”

Vorige week kwam naar buiten dat Netflix voormalig Electronic Arts- en Facebook-topman Mike Verdu had aangesteld om de gamesafdeling te leiden. Een rapport van Bloomberg beweerde dat Netflix van plan is om binnen de komende 12 maanden games toe te voegen aan zijn platform, gepresenteerd als een nieuw genre. Het bedrijf zou momenteel niet van plan om extra kosten in rekening te brengen voor toegang tot de games, hoewel de nieuwe content kan helpen om toekomstige prijsverhogingen te rechtvaardigen.

Netflix zei enkele jaren geleden dat het de gamesmarkt als een aanzienlijke uitdaging zag. In 2019 beweerde ceo Reed Hastings dat Netflix niet van plan was om een gamestreamingdienst te creëren. “We concurreren niet beter met Fortnite door iets als een streamingdienst te doen, omdat we daar niet erg goed in zijn”, zei hij destijds. “We concurreren door de meest geweldige tv-programma’s te maken die je ooit hebt gezien, zodat je Fortnite neerlegt en je naar onze content komt kijken.”

Het bedrijf heeft in de loop der jaren tientallen films en series geproduceerd die zijn gebaseerd op populaire games, waaronder The Witcher, Sonic the Hedgehog, Castlevania en Resident Evil. Netflix werkt momenteel ook aan films gebaseerd op drie Ubisoft-games: The Division, Beyond Good & Evil en een Assassin’s Creed-serie.