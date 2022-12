Need for Speed Unbound nu al met een mooie korting te verkrijgen

Need for Speed Unbound werd eind november uitgebracht, maar is inmiddels al met een mooie korting te verkrijgen. Bij Bol.com is de game in de aanbieding voor slechts €44,99, wat het een perfect kerstcadeau maakt. Het is vrij zeldzaam dat een gloednieuwe game zo’n aanzienlijke prijsdaling heeft, dus doe er je voordeel mee.

Need for Speed Unbound speelt zich af in de fictieve stad Lakeshore, waar de burgemeester en de plaatselijke politie illegale straatraces willen uitbannen in de aanloop naar verkiezingen. Een race-evenement met veel geld wordt opgezet en neemt spelers mee door vier weken en vier grote evenementen met meerdere races: drie kwalificatiewedstrijden en de Lakeshore Grand. Spelers moeten elke dag van deze vier weken dag en nacht racen om genoeg geld te verdienen om zich in te kopen en hun auto’s te upgraden.