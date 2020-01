Naughty Dog zoekt naar ontwikkelaar met pc-achtergrond voor The Last of Us: Part II

Een nieuwe vacature van Naughty Dog toont aan dat de studio op zoek is naar een ontwikkelaar met een pc-achtergrond voor The Last of Us: Part II. De game is momenteel exclusief aangekondigd voor de PlayStation 4 en het is onbekend of Sony plannen heeft om de game ook naar de pc te brengen.

Naughty Dog is op zoek naar een grafische programmeur voor de ontwikkeling van The Last of Us: Part II. Om in aanmerking te komen moet je verstand hebben van huidige GPU-architecturen zoals (AMD GCN, NVIDIA CUDA) en ervaring hebben met DirectX12, Vulka of andere moderne grafische API’s.

“Sluit je aan bij ons getalenteerde renderingteam om nieuwe en bestaande renderingtechnieken te ontwikkelen en te implementeren voor onze aankomende game, The Last of Us: Part II,” leest de vacature.

Hoewel Naught Dog naar iemand met console-programmeerervaring, vraagt de vacature ook expliciet om programmeerervaring op pc’s en worden API’s genoemd die geen verband houden met PlayStation-consoles. De volledige vereisten en vaardigheden zijn hieronder te vinden:

Bachelor’s degree in informatica of gelijkwaardige werkervaring

Wiskundevaardigheden met een nadruk op 3D-wiskunde

Kennis van programmeertalen C en C ++

Grondige kennis van huidige GPU-architecturen (AMD GCN, NVIDIA CUDA)

Ervaring met DirectX12, Vulkan of andere moderne grafische API’s

Ervaring met HLSL/GLSL of andere gelijkwaardige shader-talen

Console of pc-programmeerervaring

Passie voor het spelen en ontwikkelen van uitzonderlijke games

The Last of Us: Part II verschijnt op 29 mei exclusief voor de PlayStation 4. Mocht er een pc-versie in aantocht zijn dan zal deze vermoedelijk op een later moment verschijnen.