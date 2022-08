MultiVersus heeft meer dan 20 miljoen spelers bereikt

Warner Bros. Games heeft vandaag aangekondigd dat MultiVersus, de gloednieuwe free-to-play platform fighter, nu meer dan 20 miljoen spelers heeft bereikt sinds de Open Beta begon op 26 juli. De mijlpaal volgt op de aftrap van MultiVersus Season 1, dat 15 augustus van start ging met een nieuwe Battle Pass waarmee spelers in-game beloningen kunnen verdienen.

Season 1 zal ook een verscheidenheid aan nieuwe personages, modi en andere content brengen naar MultiVersus, dat wordt ontwikkeld door Player First Games en uitgegeven door Warner Bros. Games. Morty Smith (Rick and Morty) zal zich op 23 augustus bij het roster voegen, terwijl Black Adam (DC), Stripe (Gremlins), Rick Sanchez (Rick and Morty) en vele andere helden en characters in de komende maanden zullen worden toegevoegd. Er komen ook nieuwe speltypen naar de game als onderdeel van Seizoen 1, waaronder Classic Arcade en Ranked speltypen.

De game bevat een teamgebaseerd 2 vs. 2-format gecombineerd met een all-star cast van iconische personages, waaronder Batman, Superman, Wonder Woman, Harley Quinn; Shaggy en Velma (Scooby-Doo); Bugs Bunny en Tasmanian Devil a.k.a. Taz (Looney Tunes); Arya Stark (Game of Thrones); Tom & Jerry (Tom and Jerry); Jake the Dog en Finn the Human (Adventure Time); Steven Universe en Garnet (Steven Universe); Iron Giant (The Iron Giant), LeBron James (Space Jam: A New Legacy); een buitengewoon origineel wezen genaamd Reindog; en er zullen er nog veel volgen.

De MultiVersus Open Beta is nu beschikbaar als gratis download voor PlayStation 5 en PlayStation 4 consoles, Xbox Series X|S, Xbox One consoles en PC met volledige cross-play ondersteuning en speciale server-gebaseerde rollback netcode voor robuuste online competitie.