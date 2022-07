Wanneer en hoe laat gaat de bèta voor MultiVersus van start?

Vorige week ging de gesloten bèta voor MultiVersus van start en vandaag wordt de game voor iedereen beschikbaar gemaakt. Deze vroege bèta was toegankelijk voor degenen die deelnamen aan eerdere tests, waaronder de gesloten alpha eerder dit jaar, terwijl andere spelers toegang tot de game kregen via Twitch Drops of door een Founder’s Pack te kopen.

MultiVersus

De publieke bèta voor MultiVersus gaat op dinsdag 26 juli om 18:00 Nederlandse tijd van start. MultiVersus is beschikbaar voor Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PS4 en pc met crossplay-ondersteuning tussen alle systemen. Het is niet exact duidelijk hoelang de bèta zal duren, maar Warner Bros Games heeft spelers geïnformeerd dat ze hun vooruitgang niet zullen verliezen.

MultiVersus wordt in de komende maanden geüpdatet met nieuwe personages, maps, specifieke content per seizoen en meer. De game is gratis speelbaar en zal alleen optionele in-game aankopen bevatten. Spelers hebben bovendien geen PlayStation Plus- of Xbox Live-abonnement nodig.