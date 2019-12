Multiplayerpakket voor Luigi’s Mansion 3 verschijnt op 30 april 2020

Ga samen met vrienden op spokenjacht met de DLC die in 2020 verschijnt voor Luigi’s Mansion. Het Luigi’s Mansion 3 Multiplayerpakket is vanaf nu in de voorverkoop en zit boordevol nieuwe content, inclusief zes minigames voor de Luigi tegen Gooigi-stand, plus zes nieuwe kostuums voor Luigi en nieuwe soorten spoken voor de coöperatieve Tumulttorenstand

image

Luigi’s Mansion 3 Multiplayerpakket

Net nu Luigi denkt dat hij rustig kan slapen, begint het weer te spoken. Want binnenkort vliegen er namelijk een heleboel nieuwe spoken, games en gadgets als downloadbare content naar Luigi’s Mansion 3 op de Nintendo Switch. Met het vooruitzicht op twee nieuwe uitbreidingen in 2020, kunnen spelers zich alvast voorbereiden om opnieuw op spokenjacht te gaan.

Het Luigi’s Mansion 3 Multiplayerpakket, dat bestaat uit zowel DLC-pakket 1 als DLC-pakket 2, is vanaf nu in de voorverkoop voor € 9,99 verkrijgbaar in de Nintendo eShop op de Nintendo Switch.

Het Luigi’s Mansion 3 Multiplayer DLC-pakket 1 verschijnt op 30 april 2020. De DLC omvat onder andere drie nieuwe minigames voor de Luigi tegen Gooigi-multiplayerstand. Hij levert ook drie nieuwe kostuums voor Luigi met bijpassende verdiepingsthema’s en nieuwe spoken voor de coöperatieve Tumulttorenstand. Spelers die de DLC aanschaffen, ontvangen als speciale bonus de in-game polterpuplamp genaamd Zaklamp type P. Deze kunnen spelers zowel in de verhaalstand als in de Tumulttoren gebruiken.

Luigi’s Mansion 3 Multiplayer DLC-pakket 2 verschijnt op 31 juli 2020 met aanvullende content en mogelijkheden voor zowel de Luigi tegen Gooigi-stand als de Tumulttorenstand. Inclusief drie nieuwe minigames voor Luigi tegen Gooigi en drie nieuwe Tumulttorenkostuums met bijpassende verdiepingsthema’s en spoken.

Dus verzamel je moed en je vrienden, en bereid je voor op nieuwe spokenjachten, want er komt weer heel wat griezelplezier naar Luigi’s spannendste avontuur ooit.