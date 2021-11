Multiplayermodus Call of Duty: Vanguard vanaf donderdag gratis uit te proberen

De multiplayermodus van het onlangs uitgebrachte Call of Duty: Vanguard is vanaf donderdag 18 november (19:00 Nederlandse tijd) vier dagen gratis uit te proberen. In het verleden heeft uitgever Activision vaker dergelijke evenementen georganiseerd, echter is het ditmaal slechts twee weken na de lancering van de game.

Call of Duty: Vanguard

We vermoeden dat het openstellen van de multiplayer te maken heeft met de naar verluidt relatief zwakke sales in het Verenigd Koninkrijk. Vanguard zou de slechts verkopende Call of Duty-game zijn in de afgelopen 14 jaar, hoewel het na FIFA 22 nog steeds de grootste titel van dit jaar is. Daarnaast valt de gratis proefperiode samen met de komst van concurrerende online shooters Battlefield 2042 en Halo Infinite.

Call of Duty: Vanguard krijgt daarnaast de nieuwste versie van de populaire map Shipment. De kleine, hectische map met lege scheepscontainers is sinds zijn debuut 14 jaar geleden in Call of Duty 4 al in meerdere games verschenen. Deze nieuwe versie is voorzien van groot aantal containers met breekbare wanden en een container die aan een kraan hangt.