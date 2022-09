Call of Duty: Modern Warfare II multiplayerbèta vanaf vandaag beschikbaar voor Xbox, PlayStation en pc

De multiplayerbèta voor Call of Duty: Modern Warfare II gaat aankomend weekend van start. PlayStation-gebruikers krijgen als eerste toegang tot de game, terwijl andere platforms een week later volgen.

Call of Duty: Modern Warfare II multiplayerbèta

Op 16 en 17 september is de multiplayerbèta beschikbaar voor PlayStation-gebruikers die een pre-order. In de periode tussen 18 en 20 september volgt er een open bèta voor alle PlayStation-spelers. Op 22 en 23 september is er een crossplay-multiplayerbèta met Xbox-, PlayStation- en pc-gamers die de game vooruit hebben besteld. Vanaf 24 tot en met 26 september is Call of Duty: Modern Warfare II speelbaar voor alle platforms en gamers zonder pre-order. Alle evenementen gaan om 19:00 Nederlandse tijd van start.

Vergeten om een pre-order te plaatsen? Bij Gamivo zijn er ook codes te koop voor iets meer dan acht euro.

Na het ontvangen van de code volg je de onderstaande stappen:

Ga naar www.callofduty.com/betaredeem om je Call of Duty: Modern Warfare II-code in te wisselen.

Vervolgens moet je je aanmelden met een Call of Duty-account of een account aanmaken en je gameplatform en regio selecteren.

Er wordt nu een nieuwe code gegenereerd en deze moet je invoeren op het door jou geselecteerde platform, zoals de Xbox of PlayStation Store.

Na het verzilveren van de code kun je de bèta downloaden en spelen.

Call of Duty: Modern Warfare II is in ontwikkeling bij Infinity Ward en wordt uitgegeven door Activision. Het is een direct vervolg op de reboot uit 2019 en is de 19e game in de Call of Duty-serie. De game verschijnt op 28 oktober voor PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One en Xbox Series X | S.

Pre-Order now for early access to the #MWII Open BETA! The #MWII @Playstation Early Access Beta starts September 16, with Early and Open access Betas to follow on all platforms. https://t.co/cLMlBb41mV pic.twitter.com/2GZ0laKE9C — Call of Duty (@CallofDuty) August 7, 2022

In de multiplayer Call of Duty: Modern Warfare II vinden we verschillende nieuwe modi: Knockout, waarbij twee teams een pakket proberen te veroveren met beperkte levens en Prisoner Rescue, waarbij een aanvallend team een gijzelaar probeert te pakken terwijl een verdedigend team hen tegenhoudt door verdediging rond de gijzelaar te versterken. Het is ook bevestigd dat de coöperatieve modus Special Ops terugkeert.