Multiplayer Call of Duty: Vanguard twee weken gratis speelbaar en Snoop Dogg als operator

Van 30 maart tot en met 13 april is de multiplayer van Call of Duty: Vanguard gratis beschikbaar. Tijdens deze periode krijg je toegang tot de nieuwe maps, de nieuwe Arms Race-modus en een playlist met een mix van modi op enkele van Vanguard’s populairste maps, waaronder Shipment en Das Haus. Het Free Access-evenement is beschikbaar op PS4, PS5, Xbox One-consoles, Xbox Series X|S en pc.

De nieuwe maps, Casablanca en Gondola, werden onlangs met de Season 2 Battle Pass geïntroduceerd. Casablanca speelt zich af in de gelijknamige zonnige Marokkaanse stad en maakt voornamelijk close combat gevechten mogelijk, terwijl Gondola zich bevindt in de Alpen en uitermate geschikt is voor snipers, maar laat je niet verrassen door tegenstanders die zich verstoppen in een van de skiliftcabines.

Naast het Free Access-evenement van Vanguard, verschijnt er later deze ook een nieuwe operator voor Vanguard en Warzone in de vorm van Snoop Dogg. “De D O Double G is terug in Call of Duty en deze keer zit ik in de freakin’ game”, schrijft Snoop Dogg in een nieuwe Call of Duty blogpost, zinspelend op Call of Duty: Ghost, waar hij een unlockable voice was. “Fantastisch om samen te werken met het COD-team om jullie allemaal te laten genieten van een aantal geweldige functies. Het is dope, jullie kunnen allemaal als mij spelen en deze zieke items krijgen wat perfect aansluit bij Snoop.”

Als je niet kan wachten om als Snoop Dogg te spelen, zal hij voor het eerst meedoen aan Call of Duty: Mobile in Season 3 als onderdeel van een speciale “Lucky Draw”, die op 1 april van start gaat. De Snoop Dogg Operator Bundle is pas vanaf 19 april te koop in Warzone en Vanguard. De twee versies staan los van elkaar, aldus de blogpost.

De Warzone en Vanguard Snoop Dogg Operator Bundle zal tien items bevatten, waaronder drie exclusief voor Vanguard. Snoop Dogg heeft net als andere operators 20 niveaus om te ontgrendelen en Weapon XP voor Snoop’s voorkeurswapen uit Vanguard, drie alternatieve outfits, en andere cosmetische items. Hij heeft ook nieuwe voice lines opgenomen om zijn operator bundel te vergezellen, dus verwacht niet zijn lines uit Ghost te horen. Een prijs is nog niet onthuld, maar dat zal vermoedelijk rond de 15 tot 20 euro komen te liggen.