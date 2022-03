Monster Hunter Rise: Sunbreak verschijnt op 30 juni 2022

Tijdens een digitaal Monster Hunter-evenement heeft producer Ryozo Tsujimoto vandaag een nieuwe trailer onthuld voor Monster Hunter Rise: Sunbreak, de gigantische uitbreiding van het populaire en bekroonde Monster Hunter Rise. De betoverende nieuwe trailer toont kijkers een glimp van het nieuwe verhaal, de nieuwe Elgado Outpost-hub, de uitdagende nieuwe monsters, en de spannende nieuwe vaardigheden die spelers na het voltooien van het verhaal van de hoofdgame kunnen leren.

Monster Hunter Rise: Sunbreak

Het digitale evenement bood kijkers ook een eerste, diepgaande blik op sommige content van Monster Hunter Rise: Sunbreak. Daarnaast werd aangekondigd dat deze uitbreiding op 30 juni 2022 verschijnt voor de Nintendo Switch, en dat de uitbreiding vanaf vandaag beschikbaar is voor pre-orders.

Naast de digital-only Standard Edition van Monster Hunter Rise: Sunbreak, verschijnt een speciale Deluxe Edition van de gigantische uitbreiding, inclusief bonuscontent zoals gelaagde pantsersets, gebaren en kapsels. Hunters die hun reis in Kamura willen beginnen kunnen kiezen voor de Monster

Hunter Rise + Sunbreak-set als fysieke of digitale versie voor de Nintendo Switch. Deze set bevat zowel

de Standard Edition van Monster Hunter Rise als de gigantische Sunbreak-uitbreiding (deze wordt als

digitale voucher bij de fysieke versie geleverd).

Spelers die een versie van Monster Hunter Rise: Sunbreak vroeg genoeg aanschaffen ontvangen de

gelaagde pantsersets “Loyal Dog” en “Striped Cat” voor hun Palamute- en Palico-metgezellen. Bij de

lancering kunnen Nintendo Switch-spelers ook drie nieuwe, door Malzeno geïnspireerde amiibo

aanschaffen die speciale gelaagde pantsers ontgrendelen voor hun hunter, Palamute en Palico.

Monster Hunter Rise: Sunbreak volgt op de heldhaftige verdediging van Kamura Village tegen de

Rampage waar Monster Hunter Rise mee eindigde. Het nieuws over het standhouden van het dorp

inspireert de dappere ridder Dame Fiorayne om het dorp om hulp te vragen voor zijn eigen koninkrijk.

Hunters die dapper genoeg zijn om aan deze oproep gehoor te geven, kunnen vertrekken naar de haven

van Elgado Outpost. In deze bruisende havenstad bevindt zich niet alleen het laboratorium dat

onderzoek doet naar de monsteraanvallen waar het koninkrijk onder gebukt gaat, maar ook de

commandopost die als taak heeft de vrede in het rijk te herstellen. Hier maken spelers kennis met vele

nieuwe personages, waaronder Admiraal Galleus, de commandant van de Knights of the Royal Order, de

maffe wetenschapper Bahari, de smid Minayle, de koopman Oboro en de quest-aanbieder Chichae.

Deze behulpzame bondgenoten helpen Hunters nieuwe uitrusting te maken om de komende gevaren

mee te trotseren. Daarnaast geven ze instructies om krachtige nieuwe Wirebug-technieken uit te

kunnen voeren.

De dreiging die naar het koninkrijk is gekomen, heeft alles te maken met de Three Lords, machtige

wezens die zijn geïnspireerd door vele Westerse griezelverhalen. Zoals de pas onthuld Garangolm, de

ijzingwekkende Fanged Wyvern Lunagaron, en de Elder Dragon Malzeno. Naast deze nachtmerrieachtige

vijanden, verschijnen nieuwe varianten op monsters en terugkerende favorieten als Blood Orange

Bishaten en de machtige Astalos om hunters als nooit eerder uit te dagen op het toegevoegde Master

Rank-questniveau. Onderzoek naar het gedrag van de Three Lords voert hunters over het hele koninkrijk

naar nieuwe locaties, inclusief de pas onthulde Citadel. Kenmerkend voor deze nieuwe locatie zijn de

besneeuwde bergtoppen en weelderige bossen waarin het wemelt van het leven dat alleen op deze

locatie voorkomt. In het midden van deze uitgestrekte regio staat een verlaten fort dat nu als vesting

wordt gebruikt door de monsters die het eigenlijk buiten de deur moest houden. Meer informatie over

Monster Hunter Rise: Sunbreak wordt later onthuld.