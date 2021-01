Microsoft: we doen er alles aan om meer Xbox Series X | S-consoles te produceren

Xbox-topman Phil Spencer heeft in een nieuwe podcast onthuld dat Microsoft hard werkt om de voorraadproblemen van Xbox Series X | S op te lossen. Spencer heeft zelfs contact opgenomen met chipmaker AMD om te vragen of de productie kan worden opgeschaald.

Xbox Series X | S

Net als concurrent PlayStation, heeft Microsoft moeite om aan de vraag naar Xbox Series X | S te voldoen. Sinds november zijn de consoles op grote schaal uitverkocht bij retailers en Microsoft heeft gezegd dat het verwacht dat de leveringsproblemen tot de lente zullen aanhouden.

“Ik krijg van sommige mensen de vraag, ‘waarom heb je er niet meer gebouwd? Waarom ben je niet eerder begonnen? Waarom heb je ze niet eerder verzonden?’ Al die dingen’, zei Spencer in een Major Nelson-podcast die deze week werd gepubliceerd. “Het is eigenlijk gewoon een kwestie van natuurkunde en techniek. We houden ze niet tegen: we bouwen ze zo snel als we kunnen. We gebruiken alle productielijnen. Ik was vorige week aan het bellen met Lisa Su (AMD-ceo) met de vraag: ‘hoe krijgen we er meer?’ Dus het is iets waar we constant aan werken.”

“Maar niet alleen wij hebben problemen: gaming is echt tot leven gekomen in 2020. Het is duidelijk dat de PlayStation 5 ook erg moeilijk is te verkrijgen. Als je kijkt naar de grafische kaarten van AMD en Nvidia, er is op dit moment gewoon veel interesse in gaming en de verkoop van consoles is daar slechts een teken van, de verkoop van games is daar een teken van en er is een tekort aan hardware. Maar we werken zo hard als we kunnen. De teams zijn ongelooflijk toegewijd en ik waardeer het geduld van mensen terwijl we meer consoles produceren.”

In een interview in november uitte Phil Spencer zijn frustratie over hoe de Xbox Series X | S-pre-orders voor sommige klanten waren verlopen. Hij stelde voor dat Microsoft een nieuw model zou kunnen bedenken voor het pre-orderen van consoles, zoals een aanbetaling. “Ik denk dat het ons ertoe zal aanzetten om over nieuwe modellen na te denken”, legde hij uit. ‘Het zou kunnen, reserveer je slot. Het kan zijn om dingen directer met de klant te doen. We kunnen de retailer nog steeds de bestelling laten uitvoeren, maar alleen zodat mensen meer duidelijkheid hebben over wanneer ze een console kunnen krijgen. Het is iets waar we aan werken.”

Xbox Series X

Xbox Series S