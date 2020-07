Microsoft: Upgrades voor Xbox Series X zouden gratis moeten zijn

Microsoft heeft ontwikkelaars meegedeeld dat games voor de huidige generaties consoles niet door middel van betaalde DLC kunnen worden geüpgraded voor Xbox Series X. Volgens de doorgaans goed geïnformeerde website VideoGamesChronicles worden uitgevers aangemoedigd om upgrades zonder extra kosten aan te bieden, hetzij via Microsoft’s eigen Smart Delivery of hun eigen programma zoals EA’s Dual Entitlement.

Ontwikkelaars en uitgevers die ervoor kiezen om Smart Delivery niet te ondersteunen, kunnen eigenaren van huidige games echter nog steeds korting bieden op de aankoop van de next-gen versie van de game in de Microsoft Store. Theoretisch zouden uitgevers van derde partijen ook kosten in rekening kunnen brengen voor fysieke upgrades via hun eigen programma’s in samenwerking met retailers.

Van verschillende aangekondigde games, waaronder Cyberpunk 2077, FIFA 21, Destiny 2 en Assassin’s Creed Valhalla, is inmiddels bekend dat ze gratis zullen worden geüpgraded voor de PlayStation 5 en Xbox Series. Niet iedere uitgever gaat dit overigens doen, want 2K komt voor NBA 2K21 met verschillende versies voor zowel de huidige als volgende generatie consoles.

Met Smart Delivery-initiatief kunnen consumenten een cross-gen game aanschaffen en op een later moment gratis upgraden naar de Xbox Series X-versie. Hierdoor kunnen spelers bijvoorbeeld Halo Infinite voor Xbox One kopen en als ze besluiten om later een Xbox Series X-console te kopen, dan wordt de volledig geoptimaliseerde versie van Infinite zonder extra kosten beschikbaar gemaakt.

