Microsoft toont grafisch verbeterde Halo Infinite-campagne

Microsoft heeft nieuwe gameplaybeelden getoond van Halo Infinite met als belangrijkste verandering de opgepoetste graphics. De campagne van Halo Infinite werd oorspronkelijk onthuld tijdens de E3 van 2020 en ontving veel negatieve feedback vanwege de matige graphics. Het bedrijf besloot niet veel later om de game uit te stellen om deze problemen op te lossen. Verder blijkt uit de nieuwe video dat er RPG-functies in de campagne zitten.

Halo Infinite

In de campagne van Halo Infinite speel je in een grote open-wereld gebied genaamd de Zeta Ring, waardoor de game minder lineair zal zijn dan eerdere Halo-titels. Spelers moeten basissen vernietigen die behoren tot de Banished, een nieuwe vijandelijke facties, waarbij Master Chief fusiespoelen naar bepaalde structuren gooit om ze op te blazen. Master Chief kan zich voortbewegen in een allerlei voertuigen, waaronder een Tank.

De game bevat ook enkele RPG-functies. Met behulp van Spartan Cores, een nieuwe grondstof die kan worden verzameld tijdens hun reizen, kunnen spelers de vaardigheden van Master Chief upgraden. De trailer van vandaag laat zien dat Master Chief’s grappleshot, shield core, threat sensor, drop wall en thruster allemaal kunnen worden geüpgraded. Daarnaast lijken er mini-bosses aanwezig te zijn in de game. Er ontbreken ook nog een paar belangrijkste functies, zoals de mogelijkheid om de campagne met meerdere spelers te spelen en Forge Mode.

Halo Infinite wordt op 8 december uitgebracht voor de Xbox One-consoles, Xbox Series X | S en Windows (Steam/Xbox-app). Mocht je in het bezit zijn van een Game Pass-abonnement, dan krijg je vanaf dag 1 gratis toegang tot de game.