Microsoft nodigt Xbox Game Pass Ultimate-abonnees uit om xCloud testen op Windows 10 en iOS

Microsoft gaat deze week spelers uitnodigen om zijn clouddienst xCloud te testen via webbrowsers op Windows 10-pc’s en Apple-apparaten. Vanaf dinsdag 10 april worden er uitnodigingen gestuurd naar een selecte groep Xbox Game Pass Ultimate-abonnees in 22 landen, die meer dan 100 ondersteunde Xbox-games kunnen spelen via Edge, Chrome en Safari.

Voor xCloud heb je geen krachtig systeem nodig, omdat al het werk wordt gedaan door de servers van Microsoft. Het enige wat je nodig hebt is een controller, hoewel 50 games ook kunnen worden gespeeld met een virtuele controller op het touchscreen.

“In de vroege stadia van de bèta zullen we ons concentreren op het verfijnen van functies en het creëren van een consistente ervaring op verschillende platforms, terwijl we ervoor zorgen dat games op hun best draaien”, aldus Catherine Gluckstein, hoofd van Project xCloud.

“De beperkte bèta is onze tijd om te testen en te leren; we sturen continu meer uitnodigingen naar spelers in alle 22 ondersteunde landen, evalueren feedback, blijven de ervaring verbeteren en voegen ondersteuning toe voor meer apparaten.”

“Ons plan is om xCloud snel open te stellen voor alle Xbox Game Pass Ultimate-leden in de komende maanden, zodat meer mensen de kans krijgen om Xbox op geheel nieuwe manieren te ervaren.”

Momenteel kunnen meer dan 200 Xbox-games worden gespeeld met Android-apparaten en een compatibele controller en een groeiend aantal titels ondersteunt ook touchcontrols.