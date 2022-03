Microsoft introduceert verbeteringen voor Xbox Cloud Gaming op iPhone en iPad

Microsoft claimt dat Xbox Cloud Gaming voor iOS een aanzienlijke prestatieverbetering heeft gekregen. Volgens het bedrijf zal de update zorgen voor een soepelere en meer responsieve ervaring op de mobiele apparaten van Apple.

Lees ook → Zo krijg je 36 maanden Xbox Game Pass Ultimate voor slechts 99 euro (maart 2022)

“Bij Xbox Cloud Gaming luisteren we naar feedback van spelers en waarderen we die. Jullie vroegen om een betere iOS-ervaring en als gevolg daarvan hebben we belangrijke prestatieverbeteringen naar alle ondersteunde iPhone- en iPad-apparaten gebracht”, aldus Microsoft in een Xbox Wire-post op maandag. “Met deze updates zou je een soepelere en meer responsieve gameplay-ervaring moeten hebben.”

Onduidelijk is wanneer deze verbeteringen exact zijn geïntroduceerd, maar volgens het team is de feedback van spelers positief geweest. Spelers zouden na de update 35% meer tijd besteden op Xbox Cloud Gaming. Om de verbeteringen zelf te ervaren ga je via Safari op je iPhone of iPad naar Xbox.com/play en log je in met je Xbox-account.