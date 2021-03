Microsoft gaat deze week onthullen welke Bethesda-games naar Xbox Game Pass komen

Microsoft zal volgens GamesBeat deze week een videopresentatie publiceren waarin er meer informatie wordt gegeven over de overname van Bethesda. In de video, die naar verluidt op 11 maart zal worden vrijgegeven, zou worden uitgelegd wat de deal betekent voor Xbox Game Pass.

Bethesda en Xbox Game Pass

De verwachting is dat Microsoft zal onthullen dat er binnenkort verschillende Bethesda-games naar Xbox Game Pass komen. Daarnaast zal worden aangekondigd dat alle toekomstige Bethesda-games op de dag van release speelbaar zullen zijn via Game Pass, net als andere titels van studio’s die in handen zijn van Microsoft.

GamesBeat claimt dat er geen details worden gedeeld over toekomstige Bethesda-games. In plaats daarvan wordt beweerd dat Xbox en Bethesda van plan zijn om afzonderlijke presentaties te houden rond de E3 in juni voor games als Starfield.

Het is nog onbekend welke plannen Microsoft heeft met het PlayStation-platform, hoewel Deathloop en Ghostwire: Tokyo vanwege bestaande contracten nog steeds tijdelijk exclusief verschijnen voor de PlayStation 5. De grote vraag blijft echter of dit ook het geval is voor Elder Scrolls V, Starfield en Indiana Jones.

Eerder deze week werd de overname van Bethesda goedgekeurd door de Europese Unie. De overname van Bethesda laat het aantal Xbox Game Studios groeien van 15 naar 23 teams.