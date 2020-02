Microsoft begint met testen Project xCloud op iOS-apparaten

Microsoft heeft de preview van Project xCloud beschikbaar gemaakt voor iOS, echter vallen Nederlandse gebruikers vooralsnog buiten de boot. De gamestreamingdienst is momenteel alleen toegankelijk via het TestFlight-programma in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Canada. Daarnaast zijn er vanwege het beleid van de App Store slechts 10.000 plekken. Op dit moment wordt alleen Project xCloud getest en het is nog niet mogelijk om lokaal games van je Xbox naar je iOS-apparaat te streamen. Halo: The Master Chief Collection is momenteel de enige game die beschikbaar is.

Voor Project xCloud hoef je niet in het bezit te zijn van apparaat met een krachtige cpu en gpu. Het werk wordt namelijk verricht op de servers van Microsoft, waardoor volwaardige Xbox-games naar smartphones, tablets en eenvoudige laptops en pc’s kunnen worden gebracht. “Dit is het spel zoals het op de console wordt gespeeld”, zegt Microsoft’s Kareem Choudhry. “Een van de dingen die zo belangrijk voor ons zijn, is dat de games spelen zoals ze oorspronkelijk bedoeld waren door hun maker.”

Overigens hoeven traditionele gamers niet bang te zijn dat Project xCloud traditionele Xbox-consoles gaat vervangen. “We ontwikkelen Project xCloud niet als een vervanger voor consoles, maar als een manier om dezelfde keuze en veelzijdigheid te bieden waar liefhebbers van muziek en video vandaag de dag van genieten”, aldus Choudhry. “We houden van wat er mogelijk is wanneer een console is aangesloten op een 4k-televisie met volledige HDR-ondersteuning en surround sound, dat is nog steeds een fantastische manier om games te ervaren.”