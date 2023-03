MediaMarkt Red Night aanbiedingen: 1TB PNY XLR8 (PS5) voor €111 en meer

Het is weer Red Night bij MediaMarkt en ditmaal zijn er enkele scherpe aanbiedingen beschikbaar. We hebben de beste deals voor je op een rij gezet, inclusief een PNY XLR8 1TB-ssd met heatsink voor de PlayStation 5. Wees er snel bij, want het aanbod loopt van woensdag 22 maart 21:00 tot donderdag 23 maart 10:00.

MediaMarkt Red Night – 22 maart 2023

PNY/PlayStation 5

Samsung

Sony

JBL

TCL

Hisense