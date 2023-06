MediaMarkt aanbieding: PlayStation 5 Disc Edition met gratis Pulse 3D-headset

MediaMarkt heeft een interessante aanbieding voor gamers. De retailer biedt de PlayStation 5 Disc Edition, samen met de Pulse 3D Wireless Headset, aan voor de prijs van €549,99. Deze deal is een uitstekende gelegenheid voor spelers die op zoek zijn naar de PS5 en tegelijkertijd willen genieten van hoogwaardig draadloos geluid. Laten we eens nader kijken naar wat deze bundel te bieden heeft.

PlayStation 5

De PlayStation 5 Disc Edition behoeft weinig introductie. Het is Sony’s nieuwste console die gamers een indrukwekkende next-gen ervaring biedt. Met zijn krachtige hardware en geavanceerde grafische mogelijkheden stelt de PS5 nieuwe normen in de gaming-industrie. Spelers kunnen genieten van haarscherpe 4K-resolutie, vloeiende framerates en snelle laadtijden, wat zorgt voor een meeslepende en naadloze speelervaring. Met de Disc Edition kunnen gamers ook fysieke game-discs afspelen, waardoor ze de vrijheid hebben om zowel online als offline te spelen.

De bundel wordt geleverd met de Pulse 3D Wireless Headset, een draadloze headset die speciaal is ontworpen voor de PS5. De headset maakt gebruik van de geïntegreerde Tempest 3D AudioTech-technologie om een meeslepend en ruimtelijk geluid te leveren. Dit verbetert de game-ervaring door spelers onder te dompelen in de virtuele werelden die ze verkennen. Dankzij de draadloze connectiviteit kunnen gamers zich vrij bewegen zonder last te hebben van kabels, en met de ingebouwde microfoon kunnen ze gemakkelijk communiceren met hun teamgenoten.