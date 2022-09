Max Verstappen nog sneller in F1 2022 en nieuwe McLaren-livery met Podium Pass Series 3

Codemasters heeft een nieuwe update aangekondigd voor F1 2022. De update introduceert de nieuwe McLaren Racing-livery die is ontworpen om te gebruiken tijdens de races in Singapore en Japan. Deze speciale Future Mode-livery is gratis voor alle spelers en beschikbaar vanaf 11 oktober als onderdeel van een downloadbaar pakket in de Podium Pass Series 3. Deze vervangt in-game de standaard McLaren Racing-livery gedurende een maand.

F1 2022 Podium Pass Series 3

Future Mode is geïnspireerd door de futuristische, vernieuwende landschappen van Singapore en Japan. De visuele 3D-stijl kenmerkt zich door een helder, gevarieerd palet aan neonkleuren en ondanks dat de livery slechts tijdelijk wordt gebruikt, kunnen spelers de McLaren-livery gratis permanent downloaden en deze gebruiken in de game. De nieuwe livery wordt ook gebruikt door het McLaren Shadow Team in de F1 Esports Series, van 12 oktober tot 14 oktober.

“We vinden het fantastisch om samen te werken met McLaren Racing en een nieuwe tijdelijke livery aan te kunnen bieden”, zei Paul Jael, Senior Director F1 Franchise bij Codemasters. “We weten dat onze spelers houden van speciale liveries zoals deze en Future Mode is geen uitzondering.”

Daarnaast is er in F1 2022 een nieuwe Driver Ratings-update live gegaan. Deze is met behulp van de Formula 1-experts David Croft, Alex Jacques en Anthony Davidson ontwikkeld. De vernieuwde ratings weerspiegelen de individuele prestaties van de coureurs tijdens het seizoen tot aan de Grand Prix van Monza. Zo heeft de overall rating van Max Verstappen een boost gekregen door zijn dominante prestaties van afgelopen races. Hij loopt twee punten uit op zijn directe rivaal. De uitstekende prestaties van Zhou Guanyu zijn tevens niet onopgemerkt gebleven: zijn rating is nu maar liefst acht punten hoger dan op de dag van release.