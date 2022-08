Marvel’s Midnight Suns opnieuw met enkele maanden uitgesteld

Uitgever 2K heeft de release van de stategiegame Marvel’s Midnight Suns met enkele maanden uitgesteld. In een verklaring schrijft 2K dat het spel ergens in het huidige fiscale jaar verschijnt, dat eindigt in maart 2023, in plaats van het eerdergenoemde oktober van dit jaar.

Marvel’s Midnight Suns

“We hebben de beslissing genomen om de timing van de lancering van Marvel’s Midnight Suns naar achteren te schuiven om ervoor te zorgen dat de teams van Firaxis Games en 2K de best mogelijke ervaring leveren voor onze fans,” aldus de verklaring. ” Marvel’s Midnight Suns lanceert later dit fiscale jaar op Windows, Xbox Series X|S en PlayStation 5. De Xbox One-, PlayStation 4- en Nintendo Switch-versies volgen op een later tijdstip.”

Marvel’s Midnight Suns werd gepresenteerd in augustus 2021 en stond oorspronkelijk gepland voor een release in maart 2022, maar niet veel later kondigde 2K aan dat de game was uitgesteld tot de tweede helft van het jaar. De game is in ontwikkeling bij Firaxis Games, de studio die vooral bekend is van de XCOM-serie. Het spel bevat een relatiesysteem dat lijkt op dat van enkele andere turn-based strategiespellen, met name de Fire Emblem-serie. Hoewel Midnight Suns een groot aantal Marvel superhelden zal bevatten, zal de speler voornamelijk een nieuw personage besturen genaamd de Hunter, die het verlaten kind is van Lilith, de moeder der demonen.