Mario + Rabbids: Sparks of Hope Gold Edition nu beschikbaar voor pre-order

Nintendo maakte vorige week bekend dat Mario + Rabbids: Sparks of Hope op 20 oktober wordt uitgebracht voor de Switch. Mocht je al fan zijn van deze strategische game, dan is het ook goed om te weten dat er twee speciale versies van Mario + Rabbids: Sparks of Hope beschikbaar zijn voor pre-order: de Gold en Cosmic Edition.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Gold Edition

De Gold Edition van de game komt met een fysieke kopie van de game, een season pass met toegang tot alle DLC-packs (nieuwe missies, personages en gevechten) en het Galactisch Prestige-pakket. Verder krijg ontvang je bij het plaatsen van een pre-order van Mario + Rabbids: Sparks of Hope de Megabug-collectie cadeau. Dit zijn negen skins waarmee je het uiterlijk van je wapens in-game kan aanpassen.

Deze versie is te bestellen bij AllYourGames (€74,95), Bol.com (€89,99), MediaMarkt (€89,99) en NedGame (€89,99). In de Ubisoft Store kun je de Gold Edition bemachtigen voor €71,99 door 100 punten in te wisselen voor 20% korting (de bestelknop is te vinden door naar beneden te scrollen op de productpagina).

Cosmic Edition

Mario + Rabbids: Sparks of Hope Cosmic Edition lijkt een Day One Edition te zijn en bevat weinig extra’s. Deze editie bestaat uit de basisbase en komt daarnaast met de Galactisch-prestigecollectie; drie exclusieve en superstijlvolle wapenskins voor je team die je direct kunt ontgrendelen. Te bestellen bij Bol.com voor €54,99.