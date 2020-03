Mario Kart Tour voor iOS en Android krijgt later deze maand multiplayermodus

Verzamel je vrienden en zorg dat iedereen klaar voor de start is! Mario Kart Tour, Nintendo’s eerste Mario Kart-game voor iOS- en Android-apparaten, wordt op 9 maart om 04:00 uur uitgebreid met een nieuwe, realtime multiplayerstand. Spelers die hun Mario Kart Tour-game vanaf dan updaten naar de laatste versie kunnen deelnemen aan realtime multiplayer-races, tegen vrienden en andere Mario Kart Tour-spelers, zowel in de buurt als online. Mario Kart Tour is nu al verkrijgbaar als free-to-start download voor iOS- en Android-apparaten, zodat spelers alvast kunnen beginnen te trainen voor de verhitte competitie die zeer binnenkort losbarst.

Mario Kart Tour multiplayer

In de realtime multiplayerstand kunnen spelers deelnemen aan Standard Races om te strijden tegen andere Mario Kart Tour-spelers van over de hele wereld, met een immer wisselende set spelregels. Doordat deze regels elke dag weer anders zijn, is het altijd weer spannend om tegen je wereldwijde rivalen te racen. Spelers kunnen ook een Lobby Match creëren of eraan meedoen om tegen vrienden of andere nabije spelers te racen met een eigen, aangepaste set regels. Voor Mario Kart Tour Gold Pass-abonnees zijn er ook nog de exclusieve Gold Races, waarin spelers kunnen racen op topsnelheden die geavanceerde kart-manoeuvres vereisen om te zegevieren.

In Mario Kart Tour kunnen smartphone-bezitters, terwijl ze van de spannende Mario Kart-races genieten, vele coureurs uit Nintendo’s rijke geschiedenis verzamelen, waaronder Mario, Donkey Kong, Peach en Yoshi, naast vele coole karts en gliders. Spelers kunnen zelf kiezen welke coureurs, karts en gliders ze willen gebruiken voor de razendsnelle races op vele kleurrijke parkoersen, inclusief nieuwe versies van klassieke Mario Kart-tracks, speciale, tijdelijk toegankelijke nieuwe parkoersen die zijn gebaseerd op beroemde steden van over de hele wereld, seizoensevenementen, feestelijke varianten en meer. Naast de speciale parkoersen die zijn gebaseerd op iconische omgevingen en thema’s, maken spelers tijdens elk evenement ook kans op speciale, op dat evenement gebaseerde versies van Mario Kart-coureurs, karts en gliders.

Wie de ervaring in een hogere versnelling wil zetten, zit goed met de Mario Kart Tour Gold Pass, een abonnement dat voor € 5,49 per maand toegang biedt tot de 200cc mode en de gameplay verrijkt door leden voor deelname aan tours en gold challenges te belonen met, respectievelijk, in-game gold-gifts en in-game badges. Wie nog geen lid is (geweest) kan zich aanmelden voor een gratis proefperiode van twee weken. Het betaalde abonnement begint automatisch aan het eind van de gratis proefperiode. De Mario Kart Tour Gold Pass is niet vereist om de game te spelen of voor deelname aan Standard Races of om via rooms met vrienden en andere nabije spelers te genieten van realtime multiplayer-races.