Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass (DLC) kopen? Nu met 20% korting

Op vrijdag 18 maart verschijnt de Booster Course Pass-dlc voor Mario Kart 8 Deluxe op de Nintendo Switch. De update introduceert 48 extra banen en deze circuits zijn geremasterde versies uit eerdere Mario Kart-games, waaronder iconische locaties uit Mario Kart Double Dash en Mario Kart DS. De uitbreiding heeft een adviesprijs van €24,99 in Europa, maar bij CDKeys is het Mario Kart 8 Deluxe Booster Pack voor slechts €19,79 te bestellen.

Voor de multiplayer van Mario Kart 8 Deluxe is ook een aanvullend Nintendo Switch Online-abonnement vereist. Er zijn drie opties beschikbaar: €3,99 voor één maand, €7,99 voor drie maanden (€4,89 bij CDKeys) en €19,99 voor twaalf maanden (€15,89 bij CDKeys). Het is daarnaast mogelijk om dit abonnement te upgraden met het Expansion Pack-abonnement. Dit abonnement geeft je toegang tot de Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass, geselecteerde N64- en Sega-games en Animal Crossing New Horizon: Happy Home Paradise DLC.