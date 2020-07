Makers L.A. Noire werken aan open-wereld VR-game voor Rockstar

Een deel van het team dat verantwoordelijk was voor L.A. Noire heeft na de sluiting van Team Bondi een studio opgericht, genaamd Video Games Deluxe dat eveneens gevestigd in Sydney. Het bedrijf werd opgericht door Brendan McNamara, oprichter van Team Bondi en hield de afgelopen jaren een hechte band met Rockstar door te werken aan L.A. Noire: The V.R. Case Files, uitgebracht in 2017 voor de pc en vorig jaar voor de PlayStation 4.

Nu plaatste Video Games Deluxe een LinkedIn-update waarin potentiële werknemers werden geïnformeerd dat het ontwikkelingsteam nu namens Rockstar Games werkt aan een VR-game met een open wereld. “Na het kritisch goed ontvangen L.A. Noire: The V.R. Case Files bereiden we ons nu voor op een nieuw project, een AAA-game open-wereld game in VR voor Rockstar. 2020 markeert ons 7e jaar waarin we exclusief voor Rockstar in Sydney werken en we zijn verheugd om dit baanbrekende project aan te gaan. We hebben een aantal vacatures voor onze studio in Sydney, waaronder Senior Programmers, Engine Programmer, Designers en Animators. Ben je geïnteresseerd in een van deze functies of wil je met iemand spreken die bij VGD werkt, neem dan contact met ons op”, aldus Video Games Deluxe.

Het is een enigszins een verrassende stap van Rockstar. L.A. Noire: The V.R. Case Files is namelijk zeker niet een van best beoordeelde games en het is tot op de dag van vandaag de enige VR-game die is uitgegeven door Rockstar. Bovendien is de VR-markt nog steeds vrij klein voor de normen van Rockstar, die gewend is om miljarden aan inkomsten uit hun belangrijkste titels te halen. Aan de andere kant wordt verwacht dat de markt de komende vijf jaar zal groeien en met het project dat net van start gaat, gokt Rockstar er misschien op dat de markt veel gunstiger zal zijn als het spel eenmaal klaar is.

Als Amazon-Partner verdient TechTastic aan het kwalificeren van aankopen.