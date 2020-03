Luigi’s Mansion 3 (Nintendo Switch) ontvangt gratis update en multiplayer-dlc

Luigi’s Mansion 3 krijgt vandaag twee grote updates in de Nintendo eShop. Naast de release van de multiplayer-dlc zijn er voor iedereen een aantal nieuwe functies aan de game toegevoegd.

Luigi’s Mansion 3 multiplayer

Dit is de eerste van twee geplande dlc-multiplayerpakketten voor Luigi’s Mansion 3 en het voegt drie nieuwe kostuums toe die Luigi in de ScareScraper-modus kan dragen. Drie bijpassende spookachtige thema’s transformeren willekeurig de verdiepingen van de toren en daarnaast zijn er vijf nieuwe ontmoetingen met spoken. Deze geesten verschijnen alleen wanneer Luigi een van de nieuwe kostuums draagt, samen met de thema’s voor de verdiepingen.

Drie nieuwe games zijn toegevoegd aan ScreamPark als onderdeel van het uitbreidingspakket: Dodgebrawl, River Band en Tricky Ghost Hunt. Alle Screampark-modi kunnen nu met één speler in de oefenmodus worden gespeeld, ongeacht of je de dlc hebt of niet. Er is ook een Album-modus toegevoegd aan het hoofdmenu, waar spelers naar de soundtrack van de game kunnen luisteren.

Het tweede deel van het multiplayer DLC Pack wordt eind juli uitgebracht met extra spelmodi en outfits. Je kunt het DLC Park kopen voor €9,99 in de Nintendo Eshop. Eenmaal gekocht, ontvang je een in-game Polterpup-lamp genaamd ‘Flashlight Type-P’ die kan worden gebruikt in de verhaalmodus of ScareScraper

Patch 1.3.0 is vereist om de nieuwe content voor meerdere spelers te ontgrendelen. Deze patch voegt ook enkele nieuwe functies toe, samen met een aantal fixes in de verhaalmodus. De patch kan worden gedownload zonder de dlc in de Nintendo eShop te kopen.