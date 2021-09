PlayStation 5 kopen in Nederland? Coolblue gaat nieuwe voorraad opnieuw verloten

De PlayStation 5 is alweer een klein jaar beschikbaar, maar desondanks is de console nog uitermate slecht beschikbaar. Dat heeft meerdere oorzaken, want er is niet alleen een gebrek aan chips, maar de vraag is in vergelijking met voorgaande consolereleases ook aanzienlijk toegenomen. Ondanks de beperkte beschikbaarheid van de PS5 heeft Sony namelijk meer consoles verkocht dan tijdens dezelfde periode na de komst van de PS4. Nieuwe voorraden raken nog altijd binnen enkele minuten volledig uitverkocht, echter zijn er ook retailers die kiezen voor een loting. De kans om een console te bemachtigen is nog steeds uitermate klein, maar je hoeft in ieder geval niet 24/7 online te zijn.

Coolblue krijgt deze week weer een nieuwe voorraad PlayStation 5-consoles. Ze gaan deze exemplaren net als bij de voorgaande leveringen opnieuw verloten. De PlayStation 5 Disk en Digital Edition zijn alleen beschikbaar met accessoires en je hebt tot donderdag 23 september 10:00 de tijd om je in te schrijven. Meedoen is mogelijk voor iedereen, maar probeer niet vals te spelen en gebruik slechts één e-mailadres en telefoonnummer.

Nieuwe loting PS5-consoles

Je kan je hier inschrijven voor de PS5 Disk Edition met Ghost of Tsushima en extra controller (€641,97), een Disk-bundel met F1 2021 en een extra controller (€626,73) en er is nog een PS5 Digital Edition met extra controller (€467,98). Op donderdag 23 september maakt Coolblue direct bekend wie de winnaars zijn. Het bedrijf neemt telefonisch contact op met de gelukkigen. Mocht je op dat moment niet bereikbaar zijn, dan ontvang je een e-mail met instructies.

In de afgelopen 14 dagen hebben er meerdere drops plaatsgevonden. Op 8 september waren beide versies beschikbaar via Bol.com, Amazon Duitsland en Amazon Italië. Het is daarbij goed om te weten dat de zojuist genoemde partijen vrijwel altijd op woensdagochtend de consoles beschikbaar maken. Daarnaast was het vorige week de beurt aan MediaMarkt met een groot aantal zelf samengestelde bundels.

PlayStation 5

PlayStation 5 Digital Edition