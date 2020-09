Livestream PlayStation 5-evenement: PS5 pre-order, releasedatum en prijzen verwacht

Sony houdt later vandaag een 40 minuten durende PlayStation 5-showcase. De presentatie vindt plaats op woensdag 16 september om 22:00 Nederlandse tijd. Het gehele evenement kan op deze pagina door middel van een livestream worden gevolgd.

Update → De prijzen zijn aangekondigd. Pre-orders vanaf 17 september.

PlayStation 5 voor €499,99

PlayStation 5 Digital Edition voor €399,99

Livestream PlayStation 5-showcase

Het digitale evenement zal naar verwachting de prijs en releasedatum van de PS5 onthullen en belooft updates te bevatten over de nieuwste games van Sony en externe ontwikkelaars. De marketingbaas van PlayStation, Eric Lempel, noemde vorige maand de selectie van aankomende games van PS5 “de beste line-up die we ooit in de geschiedenis van PlayStation hebben gezien”.

In het najaar van 2020 komt Sony met twee consoles: PlayStation 5 en PS5 Digital Edition zonder Blu-ray-speler, beide consoles zijn verder identiek aan elkaar. Tot nu toe heeft Sony Spider-Man: Miles Morales en Astro’s Playroom voor de lancering van de PS5 bevestigd, evenals titels van derden, zoals Bugsnax, Call of Duty: Cold War, FIFA 21 en Assassin’s Creed Valhalla. Daarnaast zijn Gran Turismo 7, Ratchet & Clank: Rift Apart, een remake van Demon’s Souls en Horizon Forbidden West aangekondigd, echter zullen deze titels op een later moment verschijnen.

De verwachting is dat de PlayStation 5 €499,99 gaat kosten, terwijl de Digital Edition mogelijk een prijskaartje krijgt van €399,99. De productpagina’s voor de PS5 zijn inmiddels beschikbaar bij Bol.com, Amazon, MediaMarkt en Coolblue. Wil je weten wanneer je een pre-order kan plaatsen? Schrijf je dan nu in voor onze notificatiedienst en verzeker jezelf van een console op release.





